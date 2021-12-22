أفشة: مبروك لطاهر على الهدف.. ومعلول: توّجت ببطولة بعد أيام من خيبة أمل مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب وسط الأهلي، محمد مجدي "أفشة" سعادته بالتتويج رفقة فريقه ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نظيره الرجاء المغربي.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخ بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال أفشة، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:"الحمدلله على الفوز وكان لابد أن نفوز من أجل الجماهير، المباراة كانت صعبة أمام فريق كبير وأبارك لطاهر الهدف الذي سجله وألف مبروك لجماهير الأهلي".

ومن جانبه قال زميله علي معلول،:"الحمدلله بعد للأسف خيبة أمل مع المنتخب بعد 4 أيام نتوّج ببطولة".

وأتم الظهير الأيمن للأهلي تصريحاته بقوله:"الحمدلله على التتويج بالسوبر الأفريقي فهو لقب جاء عن استحقاق والقادم أفضل".

وكان المنتخب التونسي قد هُزم في نهائي النسخة المنصرمة من بطولة كأس العرب بهدفين أمام نظيره الجزائري.