الأهلي يحقق 5 مكاسب بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

توج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) حيث بادر حميد أحداد بالتسجيل لمصلحة الرجاء في الدقيقة 12، لكن البديل طاهر محمد طاهر منح التعادل للأهلي في الدقيقة 90، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة (6-5).

وحقق الفريق الأحمر 5 مكاسب بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي، أولها هو تحقيق اللقب نفسه، والثاني هو تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب القاري بواقع 8 ألقاب.

وبهذا الفوز حصل الأهلي على مكاسب مادية تبلغ 250 ألف دولار، مكافأة الفوز باللقب القاري، بجانب 3 ملايين و250 ألف جنيه مصري من رعاية قميصه في تلك المباراة .

رابع المكاسب هو زيادة عدد ألقاب الأهلي القارية إلي 24 لقبا ليستمر في مطاردة ريال مدريد الإسباني، متصدر سباق الأندية الأكثر تتويجا على المستوى القاري بـ26 لقبا.

ويتمثل خامس مكاسب الأهلي في تعزيز صدارته لأندية القرن الــ21 في أفريقيا، بوصوله إلى 79 نقطة، يليه الترجي التونسي (65) ثم الوداد البيضاوي المغربي ثالثا (63)، والرجاء (54)، والزمالك في المركز الخامس (47).