موسيماني: الأهلي امتلك الروح.. ولو لعب الرجاء أفضل لتوج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن التدريبات التي خاضها فريقه على ركلات الترجيح خلال الفترة الماضية كان لها دورًا في حسم لقب كأس السوبر الأفريقي.

وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن الرجاء كان بإمكانه تحقيق الفوز على الأهلي إذا لم يعتمد لاعبيه على تضييع وقت المباراة.

وقال موسيماني: "أنا سعيد، تدربنا على ركلات الترجيح وأعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد خلال المباراة، أشكر الجماهير على مساندتهم خلال اللقاء، وأشكر محمود الخطيب وكل مجلس الإدارة".

واختتم: "المواجهة أمام الرجاء كانت صعبة وهذا ما توقعناه، أعتقد أن الرجاء لو كان لعب بصورة أفضل كان ممكن أن يفوز ولكنه حاول إهدار الوقت، ونحن كان لدينا الروح".

وتوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخ بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.