طاهر يسجل هدفًا قاتلًا للأهلي ليحافظ على أمل التتويج بالسوبر الأفريقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، هدفًا قاتلًا لفريقه في مواجهة الرجاء المغربي، خلال المباراة التي تقام اليوم الأربعاء، لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

الأهلي كان متأخرًا في النتيجة بهدف نظيف، إلا أنه كثف الضغط في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بغية الوصول لهدف التعادل، الذي جاء عن طريق البديل طاهر محمد.

وجاء الهدف بعد وصول الكرة إلى داخل منطقة جزاء الرجاء، ليسدد محمد مجدي "أفشة" كرة أرضية تصدى لها أنيس الزنيتي حارس المرمى، لترتد إلى بيرسي تاو الذي وجد ضغطًا دفاعيًا.

واتجهت الكرة إلى طاهر محمد الذي سددها نحو المرمى بصعوبة، لتمر الكرة من الدفاع والحارس وتسكن أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى.