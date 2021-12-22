الأهلي المصري يتوّج بطلاً لـ"سوبر الإفريقي" بركلات الترجيح



توّج الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر الإفريقية بفوزه اليوم الأربعاء على الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح (6-5).



وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.



وافتتح حميد أحداد النتيجة للرجاء (13) في حين عادل طاهر محمد الكفّة للأهلي (90) ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في

النهاية للفريق المصري.



وأقيمت المواجهة على استاد أحمد بن علي بأم الأفاعي في دولة قطر.



وهي المرة الثامنة التي يتوّج خلالها الأهلي بلقب "السوبر الإفريقي" بعد سنوات 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2021 (مايو).



ويعدّ هذا هو اللقب الثاني على التوالي الذي يحرزه الأهلي خلال عام واحد (2021)، بعدما سبق له التتويج بلقبه السابع في السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في أيار/مايو الماضي.