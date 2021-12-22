الامارات | الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الافريقي لكرة القدم بعد فوزه 6-5 في ركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في قطر اليوم الأربعاء.

وتقدم حميد أحداد للرجاء في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة عرضية من عبد الإله مدكور لم يحسن المدافع ياسر إبراهيم التعامل معها ليسددها أحداد بسهولة في مرمى الحارس محمد الشناوي.

ونجح البديل طاهر محمد طاهر في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل الاخر محمد شريف وضربة رأس من محمد مجدي (قفشة) تصدى لها الحارس لترتد إلى بيرسي تاو الذي مرر إلى طاهر ليضع الأخير الكرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.

وواصل الأهلي مطاردة ريال مدريد الإسباني في سباق النادي الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية بينهما، بعدما حصل الفريق الأحمر على لقبه الدولي الرابع والعشرين بفارق لقبين فقط خلف الفريق الملكي.

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