شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حارس مرمى الرباط والأنوار البورسعيدى بسكتة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى حارس مرمى فريق الرباط والأنوار البورسعيدي الشاب أحمد أمين، بعد انتهاء تدريبات فريقه بسكتة قلبية عقب أدائه لمران فريقه اليوم.

وينافس فريق الرباط والأنوار بالمجموعة السابعة بالقسم الثالث ويعد من أندية بورسعيد التى صعدت عدة مواسم لدورى القسم الثانى إلا أنه هبط للقسم الثالث من فترة وابتعد عن المنافسة على الصعود بسبب الازمات المالية .

من ناحية أخرى، فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل الهدف للمصرى أحمد حمودى فى الدقيقة 37 من أحداث المباراة، تسلم حموى الكرة من أوستين أموتو الذى مررها عرضية من جهة اليسار ليقابلها أحمد حمودي بتسديدة مباشرة مرت على يمين الحارس محمد صبحي معلنا تقدم الفريق البورسعيدى .

جاء الهدف ليسيطر لاعبو فاركو على الكرة وسط محاولات لتسجيل هدف وإدراك التعادل، لكن دون جدوى فى ظل قيام دفاع المصرى بتشتيت الكرة أكثر من مرة، والمحافظة على الشباك نظيفة.

كما شهد اللقاء طرد عزمى غومة لاعب فاركو بعد تداخله مع كريم العراقى لاعب المصرى البورسعيدى، وإعاقته قبل وصوله للمرمى.

وحصل أحمد حمودي على بطاقة صفراء في الدقيقة 63 وغادر الملعب في الدقيقة 69 مُستبدلا لكنه حصل على بطاقة صفراء ثانية ليطرد قبل خروجه من الملعب.