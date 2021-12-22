شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الرجاء يلتقطون الصور داخل ملعب مباراة الأهلى وتحية خاصة للجماهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الرجاء المغربى، على التقاط الصور التذكارية داخل أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر، قبل مواجهة النادى الأهلى في كأس السوبر الأفريقي.

ونزل لاعبو الرجاء لأرضية الملعب وقاموا بتحية الجماهير المغربية التي حيت اللاعبين وطالبتهم بالتتويج بالسوبر الأفريقي، وقام اللاعبون بالاجتماع في وسط الملعب قبل مغادرة الملعب لغرف الملابس استعدادا لمواجهة السوبر.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، فى المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

وتعد مباراة الأهلى والرجاء هى العاشرة للمارد الأحمر فى كأس السوبر الأفريقى، حيث سبق أن خاض 9 مواجهات على اللقب، حصد 7 ألقاب وخسر مباراتين فقط، وسجل 14 هدفا واستقبل 7 أهداف.

ويلتقي الأهلي المصري مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة لتحديد الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والرجاء والقناة الناقلة

مباراة الاهلي والرجاء تقام على الملعب المونديالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1".