شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقي.. الأهلى يفشل في التسجيل والرجاء يحافظ على التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في بطولة السوبر الإفريقي والنتيجة هي تقدم الرجاء بهدف نظيف.

الشوط الأول

وواجه الأهلي صدمة قبل انطلاق المباراة وخلال عملية الإحماء، حيث تعرض عمرو السولية لإصابة اضطر على أثرها مغادرة أرض الملعب وعدم خوض اللقاء، ليضطر موسيماني المدير الفني للفريق لإجراء تغيير اضطراري بمشاركة ياسر أبراهيم بدلاً من السولية.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء هدوءا متبادلا بين الفريقين وإن كان الأهلي قد حاول الضغط على مرمى الفريق المغربي عن طريق بيرسي تاو والشحات وأفشة.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء للفريق بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الرجاء في منطقة جزاء الفريق الغربي، لكن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سجل الرجاء المغربي هدف عن طريق أحمداد في الدقيقة 13 مُستغلاً خطأ من دفاع الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي، بعد الهدف نشط أداء الأهلي لكن دون خطورة حقيقة فيما شكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة كبيرة على مرمى الشناوي.

وظهر عدم الانسجام بين دفاع الأهلي بشكل واضح ما سمح للفريق المغربي لأن يشكل خطورة ورغم محاولات الأهلي لتسجيل هدف إلا أن الأحمر ظهر بطريقة عشوائية طوال الـ45 دقيقة وكانت هناك تمريرات خاطئة بشكل حرم الأهلي من التسجيل لينتهي هذا الشوط بتقدم بطل المغرب بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول محمد شريف بدلاً من ايمن أشرف ، وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبيه وأختفى محمد شريف .

وأهدر لاعبي الرجاء الوقت بصورة واضحة مما جعل لاعبي الأهلي يطالبون الحكم الكونغولي بإيقاف هذه الظاهرة.