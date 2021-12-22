شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوفر أتوبيسات لنقل الجماهير لمؤازرة سيد البلد أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، تنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لمساندة ومتابعة لقاء نادى الاتحاد السكندرى والنادى المصرى البروسعيدى فى إطار مباريات الاسبوع الـ8 للدورى المصرى الممتاز يوم الجمعة الموافق 24-12-2021 الساعة الثامنة مساءً باستاد برج العرب، وذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" .

وتتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة.



الاتحاد



ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين.

ونجح فريق سيراميكا في التعادل مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت المباراة إثارة ومتعة كروية بإحراز 8 أهداف، حيث انتهت المباراة بالتعادل 4 بأهداف لكل من الفريقين.

ونجح محمد عبد السلام، لاعب الاتحاد، في التقدم لفريقه في الدقيقة 13، ويتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 14، ليعود الاتحاد السكندري ويتقدم بهدف لكريم الديب في الدقيقة 15، ونجح كريم الديب في إحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للاتحاد السكندري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ونجح شادي حسين في إحراز الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 37، قبل أن يحرز موبولولو الهدف الرابع للاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد إبراهيم لاعب سيراميكا في إحراز الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة نجح البديل إيفانز منساه في إدراك هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 87.