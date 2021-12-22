شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع بشريف في بداية الشوط الثاني أمام الرجاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييره الأول مع بداية الشوط الثاني لمباراة الرجاء بنزول محمد شريف بدلا من أيمن أشرف في المباراة التي تجمعهما على استاد أحمد بن علي بالريان ببطولة السوبر الإفريقي التي تقام في دولة قطر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق، على معلول، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات وبيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، فيما خرج من قائمة الأهلي لمواجهة الرجاء كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد محمود وعمار حمدي ولويس ميكسيوني ووليد سليمان وأحمد نبيل "كوكا" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسام حسن.

وأعلن البلجيكى مارك فيلموتس المدير الفنى لفريق الرجاء المغربي عن تشكيل مواجهة نظيره الأهلى على لقب السوبر الإفريقى، ويقود حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق خط هجوم فريق الرجاء المغربي فى مباراة الليلة، أنس الزنيتى في حراسة المرمى، وحركاس ، هدهودى ، مدكور ، جبيرا في الدفاع وزكريا الوردى ، وفابريس نجوما ، وعبد الإله الحافيظى في الوسط ومحسن متولى ، محمود بنحليب ، حميد أحداد في الهجوم.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتطلعاً للفوز وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة حينما فاز على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة.

وتضم قائمة الفريق كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.