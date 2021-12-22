شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يعلن عدم الترشح على رئاسة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة التى كانت مكلفة بإدارة نادى الزمالك، عدم ترشحه على منصب رئاسة القلعة البيضاء خلال الانتخابات التى ستجرى فى الفترة الحالية.

وكتب لبيب على صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلاً: "نادي الزمالك هو البيت والوطن الرياضي لكل من ينتمي إليه فيه ذكريات الماضي الجميله وأحلام وتطلعات المستقبل الذي يليق به وبأبنائه لم يكن الترشح لانتخابات النادي او حتي الفوز بها هدفا كافيا في حد ذاته. هناك غايات أخري أسمى وأهم يدركها ذوي البصيرة من محبي النادي".

أضاف لبيب: "أتفهم وأحترم كل وجهات النظر، اتطلع إلى أن يقدر الجميع ما انتهيت إليه أنني أذ أتشرف وأسعد بالعمل في خدمة النادي إلا أن اللحظة الحالية ليست هي الأنسب للترشح لانتخابات نادي الزمالك.. أشكر الجميع وأتمني لهم التوفيق.. أتشرف وأنتمي إلى نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي".