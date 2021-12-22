شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقى.. الرجاء يحافظ على التقدم بهدف أمام الأهلى بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في بطولة السوبر الإفريقي والنتيجة هي تقدم الرجاء بهدف نظيف.

وواجه الأهلي صدمة قبل انطلاق المباراة وخلال عملية الإحماء، حيث تعرض عمرو السولية لإصابة اضطر على أثرها مغادرة أرض الملعب وعدم خوض اللقاء، ليضطر موسيماني المدير الفني للفريق لإجراء تغيير اضطراري بمشاركة ياسر أبراهيم بدلاً من السولية.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء هدوء متبادل بين الفريقين وإن كان الأهلي قد حاول الضغط على مرمى الفريق المغربي عن طريق بيرسي تاو والشحات وأفشة.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء للفريق بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الرجاء في منطقة جزاء الفريق الغربي، لكن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سجل الرجاء المغربي هدف عن طريق أحمداد في الدقيقة 13 مُستغلاً خطأ من دفاع الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي، بعد الهدف نشط أداء الأهلي لكن دون خطورة حقيقة فيما شكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة كبيرة على مرمى الشناوي.

وظهر عدم الانسجام بين دفاع الأهلي بشكل واضح ما سمح للفريق المغربي لأن يشكل خطورة.

وتضم قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (1)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (2)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (3)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (4)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (5)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (6)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (7)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (8)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (9)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (10)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (11)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (12)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (13)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (14)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (15)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (16)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (17)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (18)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (19)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (20)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (21)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (22)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (23)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (24)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (25)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (26)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (27)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (28)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (29)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (30)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (31)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (32)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (33)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (34)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (35)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (36)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (37)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (38)