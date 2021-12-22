شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقى.. الرجاء يتقدم على الأهلى بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في بطولة السوبر الأفريقي والنتيجة هي تقدم الرجاء بهدف نظيف.

وواجه الأهلي صدمة قبل انطلاق المباراة وخلال عملية الأحماء حيث تعرض عمرو السولية لإصابة اضطر على أثرها مغادرة أرض الملعب وعدم خوض اللقاء ليضطر موسيماني المدير الفني للفريق لإجراء تغيير اضطراري بمشاركة ياسر أبراهيم بدلاً من السولية.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء هدوء متبادل بين الفريقين وأن كان الأهلي قد حاول الضغط على مرمى الفريق المغربي عن طريق بيرسي تاو والشحات وأفشة.

وطالب لاعبي الأهلي بإحتساب ركلة جزاء للفريق بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الرجاء في منطقة جزاء الفريق الغربي، لكن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سجل الرجاء المغربي هدف عن طريق أحمداد في الدقيقة 13 مُستغلاً خطأ من دفاع الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتطلعاً للفوز وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة حينما فاز على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة.

وتضم قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي ، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (1)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (2)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (3)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (4)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (5)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (6)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (7)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (8)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (9)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (10)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (11)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (12)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (13)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (14)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (15)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (16)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (17)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (18)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (19)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (20)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (21)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (22)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (23)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (24)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (25)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (26)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (27)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (28)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (29)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (30)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (31)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (32)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (33)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (34)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (35)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (36)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (37)



مباراة الاهلى والرجاء المغربى (38)