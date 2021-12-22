بينشيتس تعاني آلاما شديدة لإصابتها بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الفحوص عن إصابة نجمة التنس السويسرية بليندا بينشيتس بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وتعاني اللاعبة المتوجة بالميدالية الذهبية لتنس فردي السيدات في أولمبياد طوكيو من أعراض شديدة.

وجاء ذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن تستعد فيه بينشيتش لخوض بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في يناير المقبل.

وكشفت الفحوص عن إصابة بينشيتش المصنفة 23 على العالم وكذلك التونسية أنس جابر، بعد المشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي.

وتمثل بينشيتش وأنس جابر ثالث ورابع حالة إصابة بالعدوى بعد المشاركة في بطولة أبوظبي، حيث كشفت الفحوص أيضا عن إصابة إيما رادوكانو المتوجة بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) 2021 وكذلك النجم الإسباني رافاييل نادال الحائز على 20 لقبا في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

وكتبت بينشيتش عبر تويتر»للأسف ورغم أنني تلقيت كامل جرعات اللقاح، كشفت الفحوص عن إصابتي بعدوى (كوفيد-19). الآن أخضع للفحص وأتبع جميع التدابير الوقائية لتجاوز الأمر بأفضل شكل ممكن، حيث إنني أعاني من أعراض شديدة للغاية (حمى وآلام وقشعريرة)».

وتشكل بطولة مبادلة مرحلة استعدادية قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي

تنطلق في 17 يناير في ملبورن.

كذلك تعاني أنس جابر المصنفة العاشرة على العالم، والتي تغلبت على بينشيتش في أبوظبي، من أعراض قوية، وتخضع للعزل خلال تواجدها حاليا في تونس.