شارب ينضم لمساعدي رانجنيك بمانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رالف رانجنيك، تدعيم طاقمه المساعد في الفريق بتعيين سكوتسمان إيوان شارب كمساعد مدرب ومحلل أداء.

كان شارب يعمل برفقة رانجنيك في فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، قبل أن ينتقل المدرب الألماني لتدريب مانشستر يونايتد بصورة موقتة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وبات شارب أحدث المنضمين للطاقم المساعد لرانجنيك، الذي يضم كريس أرماس، الذي تم تعيينه مساعدا للمدرب في وقت سابق من هذا الشهر، وقد سبق لهما العمل معا في فريقي نيويورك ريد بولز وتورنتو إف سي الأمريكيين.

وبدأ شارب مسيرته الاحترافية، بعدما قضى عامين مديرا لتحليل الأداء في جامعة نورث ويسترن الأمريكية.

وتم تعيين عالم النفس الرياضي ساشا لينس أيضا ضمن الطاقم التدريبي ليونايتد، الذي يستعد للعودة للملاعب مجددا بعد تأجيل مباراتيه ضد برينتفورد وبرايتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراده.

واستأنف مانشستر يونايتد تدريباته أمس الأول مع عودة لاعبيه على مراحل قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في 27 ديسمبر الحالي.