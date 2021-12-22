شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان يعلن إصابة كيرير بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في بيان أصدره أمس أن مدافعه الألماني تيلو كيرير أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كذلك كشفت الفحوص عن إصابة إيريك إيبيمبي زميله بفريق سان جيرمان. ويخضع اللاعبان للعزل في منزليهما، حيث غابا عن صفوف الفريق في مباراته أمام لوريان أمس في الدوري الفرنسي.

كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يعلن إصابة كيرير بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.