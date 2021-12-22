دومينيك أول صفقات يونيون الشتوية

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وسيجري إنهاء إجراءات الصفقة رسميا في بداية سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولم يعلن أي من الناديين عن تفاصيل الصفقة.
وخاض هاينتس (28 عاما) 90 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال ثلاثة أعوام ونصف العام مع فرايبورج، الذي يحتل المركز الثالث في جدول المسابقة مع انتهاء النصف الأول من الموسم.
وقال مدير الكرة بنادي يونيون برلين أوليفر روهرت، الذي يحتل المركز السابع في البوندسليجا «دومينيك لاعب يحظى بخبرة، وقد استعرض قدراته بالفعل في البوندسليجا».
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