شكرا لقرائتكم خبر مدرب أرسنال: لا نريد مباريات دون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، الهيئات الخاصة بكرة القدم والحكومة بعدم العودة إلى إقامة المنافسات الرياضية بدون حضور الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي تسبب في دعوات لإيقاف المنافسات، لكن ذلك تم رفضه عقب اجتماع لجميع الأندية والأطراف المعنية والذي شهد حضور كل أندية الدوري الممتاز البالغ عددها 20 فريقا.

وفي الوقت الذي من المقرر أن تستمر فيه المباريات، تبرز احتمالية أخرى في الأفق تتمثل في إقامة مباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري.

وقد تحذو إنجلترا حذو حكومتي ويلز وإسكتلندا، بعدما أكدت بيانات أصدرتاها أمس الأول أن المزيد من الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضة لمكافحة انتشار كورونا سوف تصبح سارية المفعول بدءا من 26 ديسمبر الحالي.

وفي حديثه قبل مواجهة نورويتش خارج ملعبه يوم الأحد المقبل، قال أرتيتا «أرجوكم، لا نريد العودة إلى مرحلة إقامة المباريات بدون جماهير، لأننا جربنا ذلك، فهو إجراء لا نحبه، لذلك نأمل في ألا يحدث ذلك. رياضة كرة القدم مختلفة، فهي تتعلق بالمشاركة مع الناس، ووجود الجماهير في الملاعب».

وتابع المدرب الإسباني «حينما لا يحدث ذلك، فإنها تصبح رياضة مختلفة تماما وتضيع المنافسة، ولا تكون نفس كرة القدم التي نريدها».