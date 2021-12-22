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مدرب أرسنال: لا نريد مباريات دون جماهير

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- بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، الهيئات الخاصة بكرة القدم والحكومة بعدم العودة إلى إقامة المنافسات بدون حضور الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس المستجد في تسبب في دعوات لإيقاف المنافسات، لكن ذلك تم رفضه عقب اجتماع لجميع الأندية والأطراف المعنية والذي شهد حضور كل أندية الدوري الممتاز البالغ عددها 20 فريقا.

وفي الوقت الذي من المقرر أن تستمر فيه المباريات، تبرز احتمالية أخرى في الأفق تتمثل في إقامة مباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري.

وقد تحذو إنجلترا حذو حكومتي ويلز وإسكتلندا، بعدما أكدت بيانات أصدرتاها أمس الأول أن المزيد من الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بالفعاليات لمكافحة انتشار كورونا سوف تصبح سارية المفعول بدءا من 26 ديسمبر الحالي.

وفي حديثه قبل مواجهة نورويتش خارج ملعبه يوم الأحد المقبل، قال أرتيتا «أرجوكم، لا نريد العودة إلى مرحلة إقامة المباريات بدون جماهير، لأننا جربنا ذلك، فهو إجراء لا نحبه، لذلك نأمل في ألا يحدث ذلك. كرة القدم مختلفة، فهي تتعلق بالمشاركة مع الناس، ووجود الجماهير في الملاعب».

وتابع المدرب الإسباني «حينما لا يحدث ذلك، فإنها تصبح رياضة مختلفة تماما وتضيع المنافسة، ولا تكون نفس كرة القدم التي نريدها».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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