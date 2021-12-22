شكرا لقرائتكم خبر فليك يتوقع تألق المانشافت بمونديال الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب الألماني (المانشافت) لكرة القدم هانسي فليك «إنه يعتقد أن الجماهير بإمكانها الاستمتاع بكأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم أن البطولة ستقام للمرة الأولى في شهري نوفمبر وديسمبر».

يشار إلى أنها ليست أول نسخة من كأس العالم تقام في الشتاء، حيث أقيمت نسخ كأس العالم في أوروجواي والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا، خلال شتاء نصف الكرة الجنوبي.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» أمس»قبل كل شيء، الأهم هو التغلب على الوباء كي يكون من الممكن أن نشاهد كرة القدم مع بعضنا البعض».

وأضاف «لكنني واثق أن الفريق يمكنه إثارة حماس الجماهير مجددا.

إذا لعبنا بحماس وبشكل هجومي، يمكننا جذب الناس عاطفيا حتى في الشتاء».

وأشار فليك إلى تزايد الحماس والنشاط والنشوة بالبطولة مع كل جولة.

وأضاف «بالطبع هذا ممكن أيضا في ديسمبر».

وتفتتح منافسات كأس العالم في 21 نوفمبر وتختتم في 18 ديسمبر.

وقال فليك «إنه ليس لديه مشكلة بشأن الحد الأدنى للهدف وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي، والذي حدده مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف».

وأضاف فليك «لكنني أيضا أقول بوضوح: نحن نرغب في الوصول إلى النهائي. ونريد أن نكون أبطال العالم».