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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخب عبدالكريم مدوار رئيسا لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بالتزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس، وذلك لفترة ثانية مدتها 4 سنوات. وجرى انتخاب مدوار بالتزكية بعدما كان المترشح الوحيد للمنصب، بعد رفض لجنة الترشيحات ملف المترشح الآخر عزالدين أعراب، الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي وفاق سطيف، لعدم استيفائه الشروط القانونية. كذلك انتخبت الجمعية العمومية أعضاء المكتب التنفيذي المشكل من 5 أعضاء.

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