الآسيوي ينظم مؤتمر الأمناء العامين بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات الوطنية والإقليمية 2022، للمرة الأولى في السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، وذلك على هامش كأس السوبر الإسبانية بالرياض. ويشهد المؤتمر تجمع قادة أسرة كرة القدم الآسيوية، ويمنحهم الفرصة للتفاعل مع البرامج التي يعرضها أفضل الخبراء بكرة القدم. وأعرب رئس الاتحاد سلمان آل خليفة عن الامتنان للاتحاد السعودي، على استضافة المؤتمر لتكون هذا المرة الأولى التي يقام فيها تحت إشراف أحد الاتحادات الوطنية.



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