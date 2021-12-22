العلا تستضيف النسخة الثانية من «طواف السعودية»

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وتأتي إقامة هذا السباق كأحد مبادرات برنامج «جودة الحياة» الهادفة نحو زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع.
ويتضمن السباق 5 مراحل متنوعة ستقام داخل محافظة العلا، فيما يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسار والمشاركين في مؤتمر صحفي يقام لاحقا.
من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان «التطور الذي تشهده المملكة في مجال الرياضة من خلال استضافة المنافسات الكبرى في ظل الدعم الكبير الذي يجده القطاع من قبل القيادة واهتمام ومتابعة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أسهم في وجودها على الخارطة العالمية، ونفخر باستضافة النسخة الثانية من طواف السعودية لعام 2022، والتي تعد حدثا مهما في عالم الدراجات الهوائية، ونتطلع دائما لإقامة بطولات مميزة وبمشاركات عالمية».
وسيشمل سباق طواف السعودية إقامة عدد من الفعاليات الجانبية والسباقات المختلفة، مثل سباق الجمهور والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.
أبطال نسخة الرياض
المركز الأول: فل بهاوس من فريق ماكلارين البحرين بزمن 17:53:38
المركز الثاني: ناصر بوهاني من فريق آركيا الفرنسي بزمن 17:53:40
المركز الثالث: روي كوستا من فريق الإمارات بزمن قدره 17:53:51
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