شكرا لقرائتكم خبر مضاوي تثمن دور أبوالغيط في ملتقى رياضة المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الرئيس الفخري لملتقى رياضة المرأة العربية الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود عن شكرها وامتنانها لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لعمله على نجاح ملتقى رياضة المرأة العربية الذي يعقد في 24 مارس المقبل في العاصمة المصرية القاهرة بهدف إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللائي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العرب.

وثمنت الأميرة مضاوي قبول جامعة الدول العربية هذه المبادرة ورعايتها بهذا الملتقى الذي يقام لأول مرة على مستوى الوطن العربي.

ويعقد يوم 28 ديسمبر الحالي، اجتماع لجان الملتقى العربي لرياضة المرأة بمقر جامعة الدول العربية، وذلك للوقوف على الاستعدادات لإقامة الملتقى.

وسيتم خلال الملتقى تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية في سابقة تاريخية تهدف إلى إبراز دور المرأة العربية وتأثيرها في الرياضة العربية.

وكان مدير عام الملتقى خالد الهميم التقى في وقت سابق بالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس ملتقى المرأة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، واصفا رئاسة أبو غزالة لملتقى رياضة المرأة العربية بالمكسب الكبير، خاصة وأنها من أوائل القيادات المهتمة دائما بخدمة المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الملتقى يسعى للاستفادة من خبراتها لإنجاح هذا الحدث.