شكرا لقرائتكم خبر اختتام ملتقى القيادات النسائية الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم أمس بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة بالإمارات خالد المدفع، ملتقى القيادات النسائية الرياضية السنوي، أحد برامج المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، والذي تنظمه لجنة رياضة المرأة بحضور شرفي، ممثلا في وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات حصة بوحيمد. وشهد الملتقى 4 جلسات بمشاركة رئيس لجنة المرأة بالسعودية والإمارات الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، ومي الجابر، وأمين عام مجلس شؤون الأسرة هلا التويجري، ووكيل وزارة تنمية المجتمع الإماراتية حصة تهلك. ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير أضواء العريفي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ناعمة المنصوري.

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