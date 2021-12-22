شكرا لقرائتكم خبر دور الـ16 ينحاز لأصحاب الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ريمونتادا في 3 لقاءات عادت فيها 3 فرق بعد تأخرها وخطفت التأهل في الدقائق الأخيرة من المباراة بسيناريو مثير وغير متوقع.

وكان الاتحاد هو أول الفرق التي قلبت تأخرها أمام الفتح بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثية خطف بها التأهل إلى دور الثمانية بعد أن سجل لاعبه البرازيلي برونو هنريكي هدفا ثمينا في الدقيقة 92.

وفي اللقاء الآخر وبعد تقدم الطائي بهدفين دون مقابل أيضا، رفض مهاجم التعاون الكاميروني ليندر توامبا الاستسلام هو وزملاؤه فقادوا فريقهم لقلب النتيجة بعد أن أسهم توامبا تحديدا في تأهل فريقه بتسجيله هدفين كان أحدهما في الوقت القاتل (92) ليتأهل التعاون لمواجهة الاتحاد في الدور المقبل.

أما اللقاء الثالث ففيه استطاع الأهلي العودة وتحقيق التأهل بعد تأخره في النتيجة أمام الفيصلي 0/ 1، حيث قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما سجل المهاجم السوري عمر السومة هدفا غاليا في الدقيقة 88 كفل للأهلي التأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الشباب بعد انتهاء المباراة 2/ 1.

ونجحت 7 فرق لعبت على أرضها في تحقيق الفوز والتأهل، فيما فشل الفتح في تحقيق الفوز بأرضه عندما خسر أمام الاتحاد 2/ 3.

مباريات شهدت «ريمونتادا»

- الفتح والاتحاد: تقدم الفتح 2/ 0 فعاد الاتحاد وفاز 3/ 2 وتأهل.

- التعاون والطائي: تقدم الطائي 2/ 0 فعاد اللتعاون وفاز 3/ 2 وتأهل.

- الأهلي والفيصلي: تقدم الفيصلي 1/ 0 فقلب الأهلي الطاولة وفاز 2/ 1 وتأهل.

مواجهات انتهت بفوز أصحاب الأرض

- الشباب 5 / 0 ضمك

- الباطن 1 / 0 الحزم

- الهلال 2 / 0 الرائد

- الفيحاء 4 / 0 أبها

- النصر 1 / 0 الاتفاق

- التعاون 3 / 2 الطائي

- الأهلي 2 / 1 الفيصلي

لقاءات دور الثمانية

- الهلال والنصر

- الأهلي والشباب

- الباطن والفيحاء- الاتحاد والتعاون