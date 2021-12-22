السومة سيد المواقف بكأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ التحاقه بالأهلي موسم 2014-2015، نجح المهاجم السوري عمر السومة في قيادة الفريق للدور التالي من كأس خادم الحرمين الشرفين 6 مرات، آخرها التأهل إلى الدور ربع النهائي أمس الأول على حساب حامل اللقب فريق الفيصلي، حيث سجل السومة هدف الحسم والتأهل.

كما حسم عمر السومة لقب البطولة للأهلي مرة واحدة.

وسجل السومة 8 أهداف في 6 مباريات ساهم بها في تأهل فريقه للدور التالي بداية من موسم 2015-2016 عندما تغلب الأهلي على الطائي 3/ 0 كان نصيب السومة منها هدفين ليتأهل الأهلي لاحقا للمباراة النهائي ويحقق لقبها بعد أن سجل السومة هدفا ثمينا في مرمى النصر.

وفي موسم 2016-2017 ساهم السومة في قيادة فريقه لتجاوز القادسية بدور الـ16، كما وضع بصمته في دور الثمانية خلال مباراة الأهلي أمام وج.

وشهد موسم 2019-2020 مواصلة اللاعب هواية التسجيل أمام الفيحاء وأمام الوحدة، كما قاد فريقه للتأهل إلى دور الأربعة.

كما أن الأهلي ومن خلال إقصاء حامل اللقب فريق الفيصلي أمس الأول، يكون قد كرر ذلك للمرة الرابعة منذ عودة البطولة عام 2008.

حاملو اللقب أقصاهم الأهلي

- موسم 2010 /2011: حقق البطولة بعد أن تغلب على الاتحاد حامل اللقب بركلات الترجيح 4/ 2.

- موسم 2014 / 2015: أخرج الاتحاد حامل اللقب من نصف النهائي بالفوز عليه 2/ 1 و3/ 2 ذهابا وإيابا ثم النهائي أمام الشباب 0/ 3.

- موسم 2015 /2016: فاز على الهلال حامل اللقب في دور نصف النهائي 3/ 2 وحقق البطولة بالفوز على النصر 2/ 1.

- موسم 2020 /2021: أخرج الفيصلي بطل النسخة الماضية من دور الـ16 بالفوز عليه 2/ 1.

موسم 2015-2016:

- دور الـ32: الأهلي 3 /0 الطائي (سجل هدفين).

- النهائي: الأهلي 2 /1 النصر (سجل هدفين).

موسم 2016-2017:

- دور الـ16: الأهلي 3 /1 القادسية (سجل هدفا).

- دور الثمانية: الأهلي 6 /0 وج (سجل هدفين).

موسم 2019-2020:

- دور الـ16: الأهلي 1/ 0 الفيحاء (سجل هدفا.)

- دور الثمانية: الأهلي 2 /1 الوحدة (سجل هدفا).

موسم 2021-2022:

- دور الـ16: الأهلي 2 /1 الفيصلي (سجل هدف التأهل).