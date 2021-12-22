ثلاثي في وسط الملعب.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الرجاء في السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن التشكيل الرسمي لمواجهة الرجاء المغربي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي في الريان في العاصمة القطرية الدوحة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات

خط الهجوم: بيرسى تاو.

الأهلي سيلعب مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطلاً لـ دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بينما سيشارك الرجاء بعد فوزه بكأس الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل الجزائري.