شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقى.. محمد شريف يبحث عن رقم فريد مع الأهلى أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد شريف مهاجم النادى الأهلى عن رقم فريد فى مباراة فريقه أمام الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن على فى قطر، فى إطار مباراة كأس السوبر الأفريقى لكرة القدم.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، فى المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

ويسعى محمد شريف للتسجيل في مباراة السوبر اليوم، ليحقق 3 أرقام أولا معادلة أهداف عمرو جمال وفلافيو في السوبر اللذين سجلا هدفين مع الأهلى في تاريخ السوبر، كما أن تسجيل محمد شريف لهدف يجعله أول لاعب في تاريخ الأهلى يسجل في نهائيين مختلفين في السوبر بعدما سجل في شباك نهضة بركان الموسم الماضى، كما أنه سيكون أول لاعب يسجل في مباراتين متتاليتين لكأس السوبر الأفريقي.

ويغيب محمد شريف عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الرجاء المغربي الليلة حيث يتواجد على دكة البدلاء.

وتعد مباراة الأهلى والرجاء هى العاشرة للمارد الأحمر فى كأس السوبر الأفريقى، حيث سبق أن خاض 9 مواجهات على اللقب، حصد 7 ألقاب وخسر مباراتين فقط، وسجل 14 هدفا واستقبل 7 أهداف.

ويعتلى الأنجولى أمادو فلافيو وعمرو جمال صدارة هدافى الأهلى فى بطولة السوبر الأفريقى التى تضم 12 لاعبا، بعدما سجل كل منهما هدفين خلال مباريات الفريق فى السوبر.