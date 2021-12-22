كوكا يسجل في فوز قونيا سبور على هاتاي بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

تغلب قونيا سبور على مضيفه هاتاي سبور 3 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 18 من الدوري التركي لكرة القدم.

وتقدم أيوب الكعبي لفريق هاتاي سبور في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك باول مبوكو التعادل لقونيا في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 54 عاد مبوكو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يضيف أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع قونيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني ، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر طرابزون سبور، فيما تجمد رصيد هاتاي سبور عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تعادل ريزا سبور مع مضيفه سيفاس سبور 1 / 1.

وتقدم سيفاس عن طريق لاري كايودا في الدقيقة 72 ، قبل أن يدرك ريزا التعادل عبر جويل بوهانبالو في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي ريزا سبور، وهما ألبير بوتوك في الدقيقة 53 وفابريسبو بايانو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد حصولهما على الإنذار الثاني.