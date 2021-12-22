قبل ثواني من البداية.. السولية يخرج مصابًا في كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أصيب عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، قبل لحظات من انطلاق مباراة كأس السوبر الأفريقي، ليدخل ياسر إبراهيم إلى الملعب بدلًا منه في تبديل اضطراري أول.

وعلى الرغم من عدم بداية المباراة، إلا أن عمرو السولية شعر بآلام في القدم فور دخوله إلى الملعب وقبل إطلاق الحكم صافرته لإعلان انطلاق المواجهة بثوان.

وتدخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي لإسعاف عمرو السولية داخل الملعب، إلا أنه لم يكن قادرًا على اللعب، ليصبح الجهاز الفني مجبرًا على إجراء تبديل أول.

واضطر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لإجراء التبديل قبل بداية المواجهة، ليدفع بياسر إبراهيم بدلًا من السولية.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي مساء اليوم، الأربعاء، في مباراة تحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.