خالد جلال لـ"الخليج 365": طورت أداء لاعبي البنك الأهلي.. وأرشح ثنائي جديد لكيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

تحدث خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تطوير أداء لاعبي فريقه، من أجل ظهور الفريق بشكل مميز وإمداد المنتخب الوطني بلاعبين مميزين.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال خالد جلال :"انضمام لاعبين من البنك الأهلي لمنتخب مصر أمر إيجابي، ما يفعله كيروش أمر صحي بضم لاعبين من أندية الدوري الممتاز للمنتخب".

وأضاف مدرب البنك الأهلي :"المنتخب الآن به لاعبين مثل مراون حمدي وأحمد ياسين وحسين فيصل وأسامة فيصل ومهند لاشين وعبد المنعم، مجموعة كبيرة من لاعبي الأندية المحلية وهو شيء يستحق الإشادة".

وتابع جلال :"أرشح لاعبان للانضمام لمنتخب مصر من أجل دعم قائمة كيروش، وهما محمد هلال ومحمد فتحي، كانا يستحقان الانضمام لقائمة أمم إفريقيا الأولى".

وعن فريقه قال جلال :"البنك الأهلي قدم نتائج جيدة، ونجحنا في إمداد المنتخب بلاعبين، أحاول تطوير أداء اللاعبين قدر المستطاع والهبوط بمعدل أعمار اللاعبين، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطور".

وأنهى مدرب البنك الأهلي قائلا :"أحمد ياسين يستحق التواجد في منتخب مصر بأمم إفريقيا، مشاركته في كأس العرب كانت جيدة، وهو يمتاز بالقوة والسرعة التي تحتاجها المباريات الإفريقية".