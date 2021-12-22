حسين لبيب يُعلن عدم ترشحه في انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس اللجنة السابقة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، عدم رغبته في الترشح على منصب رئاسة القلعة البيضاء خلال الانتخابات المقبلة.

وبدأ نادي الزمالك في الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، تلقي طالبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، ولمدة سبعة أيام متتالية، لمزيد التفاصيل.. اضغط هنا

ودوّن حسين لبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، اليوم:" نادي الزمالك هو البيت والوطن الرياضي لكل من ينتمي إليه فيه ذكريات الماضي الجميلة وأحلام وتطلعات المستقبل الذي يليق به وبأبنائه لم يكن الترشخ لانتخابات النادي أو حتى الفوز بها هدفًا كافيًا في حد ذاته هناك غايات أخرى اسمى وأهم يدركها ذوي البصيرة من محبي النادي".

وتابع لبيب:"أتفهم وأحترم كل وجهات النظر، وأتطلع إلى أن يُقدر الجميع ما انتهيت إليه بأنني إذا اتشرف وأسعد بالعمل في خدمة النادي إلا أن اللحظة الحالية ليست هي الأنسب للترشح لانتخابات نادي الزمالك".

وأتم رئيس اللجنة السابقة لإدارة الزمالك تدوينته بقوله:"أشكر الجميع وأتمنى لهم التوفيق، وأتشرف وأنتمي إلى نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي".