مباشر.. الأهلي 0-1 الرجاء.. استراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة كونه بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض فريق الرجاء المباراة كبطل لكأس الكونفدرالية.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي - أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون - علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

بينما يتكون تشكيل الرجاء من: أنس الزنيتي - مروان هدهودي - جمال حركاس - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة - زكرياء الوردي - فابريس نجوما - عبد الإله حافيظي - محسن متولي - حميد أحداد - محمود بن حليب.

تفاصيل المباراة

شهدت المباراة قبل بدايتها تغيير اضطراري للنادي الأهلي، بعد معاناة عمرو السولية لاعب الفريق من إصابة، ليقوم بيتسو موسيماني بالدفع بياسر إبراهيم بدلاً من السولية.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، بعدما لعب علي معلول كرة عرضية اصطدمت بيد مدافع الرجاء، ولكن الحكم لم يحتسب شيء.

واستطاع الرجاء خطف الهدف الأول في اللقاء، بعدما لُعبت كرة طولية مرتدة، وصلت خلف معلول لتصل إلى عبد الإله مدكور الذي أرسل كرة عرضية اصطدمت بيد الشناوي وتمر لتصل إلى حميد أحداد الذي يسكن الكرة في الشباك بسهولة.

وأنقذ السليتي حارس الرجاء مرماه من هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس الرجاء يتصدى لها ببراعة.

وتواصلت خطورة لاعبي الرجاء على مرمى الشناوي، بعدما انطلق عبد الجليل جبيرة من يسار منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية ولكن الشناوي يتصدى للكرة ببراعة.