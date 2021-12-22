"تاو مهاجماً".. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيلعب به ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة السوبر الأفريقي.

ويخوض الأهلي موقعة السوبر باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، كما توّج الفريق الأحمر بآخر نسخة سوبر أفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي.

ويقود الجنوب أفريقي بيرسي تاو خط هجوم النادي الأهلي أمام الرجاء.

ويتكون التشكيل الأساسي للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون.

خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.