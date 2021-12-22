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تشكيل الرجاء.. أحداد يقود الكتيبة المغربية أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارك فيلموتس، مدرب الرجاء البيضاوي المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المصري في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي والرجاء لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويقود حميد أحداد، لاعب الزمالك السابق، هجوم الرجاء في مواجهته المرتقبة ضد الأهلي.

وجاء تشكيل الرجاء لمواجهة الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: مروان هدهودي - جمال حركاس - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة.

خط الوسط: زكرياء الوردي - فابريس نجوما - عبد الإله حافيظي - محسن متولي.

خط الهجوم: حميد أحداد - محمود بن حليب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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