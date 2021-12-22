تشكيل الرجاء.. أحداد يقود الكتيبة المغربية أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارك فيلموتس، مدرب الرجاء البيضاوي المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المصري في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي والرجاء لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويقود حميد أحداد، لاعب الزمالك السابق، هجوم الرجاء في مواجهته المرتقبة ضد الأهلي.

وجاء تشكيل الرجاء لمواجهة الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: مروان هدهودي - جمال حركاس - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة.

خط الوسط: زكرياء الوردي - فابريس نجوما - عبد الإله حافيظي - محسن متولي.

خط الهجوم: حميد أحداد - محمود بن حليب.