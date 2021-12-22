الخليج 365 يكشف حقيقة إصابات كورونا بين لاعبي الرجاء قبل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن فريق الرجاء المغربي يتواجد بالكامل في ملعب مباراة الفريق أمام الأهلي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الرجاء المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أشارت إلى إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وأشار مصدر في "كاف" خلال تصريحاته لمصراوي "بعثة الرجاء المغربي تتواجد في ملعب المباراة، الغائب الوحيد هو محمد الناهيري".

وأكمل "المسحة التي خضع لها فريق الرجاء المغربي الخاصة بالمباراة جاءت سلبية باستثناء الناهيري هو الوحيد المصاب بفيروس كورونا".

واستمر "ما حدث أن هناك 5 لاعبين شعروا صباح اليوم الأربعاء بأعراض بسيطة، وبالتالي سيتم اجراء فحوصات لهم من قبل السلطات الطبية في دولة قطر من أجل الأمور المتعلقة بالسفر".

واختتم "لكن فيما يخص كاف، المسحة التي خضع لها الفريق نتيجتها جاءت سلبية لجميع اللاعبين باستثناء الناهيري".