ماذا تقول لائحة "كاف" بشأن إصابات كورونا قبل مباراة الأهلي والرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى وجود عدد من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف لاعبي الرجاء المغربي قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الرجاء في العاصمة القطرية الدوحة في السابعة مساء اليوم الأربعاء على لقب كأس السوبر الأفريقي.

تقارير مغربية تناولت وجود 7 إصابات بين صفوف لاعبي الرجاء بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحة هؤلاء قبل المباراة.

ومن المقرر أن يتم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاعبي الرجاء، للتأكد من سلامة أي لاعب سيتواجد في قائمة مباراة السوبر الأفريقي.

وسبق وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، سلبية مسحة بعثة الفريق الخاصة بفيروس كورونا.

ماذا تقول لائحة كاف"؟

في نوفمبر 2020 أعلن "كاف"، عدد من الضوابط واللوائح الجديدة لتنظيم مباريات الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

واعتمدت لجنة الطوارئ في كاف، ومن أجل السماح للفرق المختلفة المشاركة في مسابقات كاف بتواجد عدد كافٍ من اللاعبين للمشاركة في المباريات، وبناءً على اقتراح اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، القرارات التالية :

- بالنسبة للمسابقات التي تفرض لوائحها وجود قائمة بعدد محدد من اللاعبين (على سبيل المثال: مسابقات الأندية ، نهائيات البطولات القارية ...): زيادة عدد اللاعبين بواقع عشرة لاعبين ؛ (على سبيل المثال ، إذا كانت اللوائح تفرض قائمة تضم 30 لاعبًا ، فسيتم زيادة العدد إلى 40).

- بالنسبة للمسابقات التي تتيح اللوائح الخاصة بها تعديل قائمة اللاعبين من مباراة إلى أخرى (على سبيل المثال: تصفيات كأس الأمم الأفريقية ، تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات ... إلخ): يمكن للاتحادات بالفعل السفر بعدد غير محدود من اللاعبين مما سيسمح لهم باستبدال أي لاعب تثبت إيجابية عينته في كشف فيروس كورونا.

- بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة، سيتم تطبيق القاعدة التالية، والتي تتوافق مع قوانين اللعبة، على جميع مسابقات كاف: يتعين على الفريق التأكد من وجود قائمة من 11 لاعبًا على الأقل (بما في ذلك حارس مرمى واحد) + 4 بدلاء للمشاركة في أي مباراة وهذا بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا لهم إيجابية.

وبالعودة لما تعرض له منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين اثناء مشاركتهم في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب في ذلك الوقت، فكان التعامل كالتالي:

1- إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين (11 لاعبًا بما في ذلك حارس مرمى واحد + 4 بدلاء) للعب المباراة ، فسيتم اعتبار الفريق خاسرًا بنتيجة 2 - 0.

2- في حالة عدم تمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود تتعلق بفيروس كورونا، فسيتم اعتبار الفريق مهزومًا 2-0.

3- في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر ، يُعتبر الفريق المضيف خاسرًا للمباراة 2-0.

4- في الحالات الاستثنائية، يجب استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.

وعاد كاف وقام بتعديل في المادة رقم "1" لتصبح كالتالي:

"السماح للفريق الذي يمتلك 11 لاعبًا متاحًا بخوض المباراة، وفي حالة عدم وجود حارس مرمى من الممكن استبداله بحارس أخر، بشرط أن يتواجد 11 لاعب في الملعب، والفريق الذي لا يمتلك 11 لاعبًا لخوض المباراة سيتم اعتباره خاسرًا 2-0."