نائب رئيس كاف: أمم أفريقيا في موعدها المحدد بالكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أكد سليمان اوباري النائب الثالث لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، على إقامة كأس الأمم الأفريقية في الموعد المحدد في الكاميرون.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً حول إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها، حيث تردد تأجيل البطولة أو نقلها لقطر قبل أن يعلن باتريس موتسيبي إقامة البطولة في موعدها خلال زيارته للكاميرون مؤخرًا.

وكان باتريس موتسبي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد دعا أعضاء المكتب التنفيذي لإجتماع عاجل في الثانية ظهراً اليوم (بتوقيت القاهرة) لبحث موقف بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة البطولة في موعدها المحدد له سلفا خلال الفترة من 9 يناير إلي 6 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد أعلن منذ قليل، جاهزية ملعب "أولمبي" لاستضافة مباراة الافتتاح بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو والمقرر لها 9 يناير المقبل.