شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات بين الفرق المصرية والمغربية بالسوبر قبل مواجهة الأهلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى في السابعة مساء الأربعاء، فريق الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، في إطار مباراة كأس السوبر الإفريقى، ويدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

التقت الأندية المصرية مع المغربية في ثلاثة مناسبات ببطولة السوبر الأفريقي، وجاء اللقاء الأول بين فريقي الزمالك والوداد المغربي عام 2003 بمصر وتمكن الزمالك من التغلب على الوداد بنتيجة (3-1)، بينما جمع اللقاء الثاني بين الأهلي والجيش الملكي المغربي عام 2006، وفاز الأهلي بضربات الترجيح بعدما انتهت المباراة بنتيجة (0-0)، وكان لقاء الأهلى مع نهضة بركان هو ثالث المواجهات وحسمه المارد الأحمر لصالحه 2-0.

تقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الرابع على التوالي على الملاعب القطرية، وشهدت نسخة الموسم الماضي فوز الأهلى على نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد في 28 مايو الماضى.

وبحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.