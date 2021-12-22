شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى فى السوبر الإفريقى قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى في السابعة مساء الأربعاء، مع فريق الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

وتعد مباراة الأهلى والرجاء هي العاشرة للمارد الأحمر في كأس السوبر الأفريقي، حيث سبق أن خاض 9 مواجهات على اللقب، حصد 7 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

ونستعرض في التقرير التالى أرقام الأهلى في السوبر الأفريقي قبل مواجهة الرجاء..

لعب: 9 مباريات

فاز: 7 مواجهات

خسر: مباراتين

سجل: 14 هدفا

استقبل: 7 أهداف

سجل: 14 هدفا

استقبل: 7 أهداف

عدد الألقاب: 7 بطولات

هداف الأهلى: فلافيو وعمرو جمال "هدفين"