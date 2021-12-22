شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقى.. الأهلى يصل ملعب أحمد بن علي لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي بنادي الريان في قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

وخاض الأهلي تدريبات يومية بالدوحة طوال الأيام الماضية بعدما وصلت بعثة الفريق إلى قطر مساء الجمعة الماضي، وانضم لبعثة الأهلي مؤخراً لاعبو الفريق الدوليون الذين شاركوا مع منتخب مصر، وكذلك على معلول وبدر بانون بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبي تونس والمغرب ببطولة كأس العرب التي أُسدل عنها الستار مؤخراً في قطر.

وتضم قائمة الفريق كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتطلعاً للفوز وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة حينما فاز على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة.

ويلتقي الأهلي المصري مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة لتحديد الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والرجاء والقناة الناقلة

مباراة الاهلي والرجاء تقام على الملعب المونديالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1".