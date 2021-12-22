شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ضحايا الأهلى بالسوبر الأفريقى قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى نظيره الرجاء المغربى على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و2019.

ويسعى الأهلى حامل الرقم القياسى للقب الثامن، كأكثر نادٍ تتويجاً بلقب السوبر الأفريقى، بعد أن حققها 7 مرات من أصل 9 نهائيات خاضها، آخرها في مايو الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين بالدوحة.

فيما يشارك الرجاء في كأس السوبر للمرة الرابعة، وسبق له الفوز باللقب مرتين، آخرهما في 2019 بالفوز على الترجي التونسي بهدفين لواحد في الدوحة أيضاً

ونستعرض ضحايا الأهلى فى السوبر الإفريقى قبل مواجهة الرجاء المغربى..

أول ضحية

خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مباراة السوبر عام 2002 ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي "بطل الكونفدرالية" وكان الفريق الجنوب أفريقي أول ضحايا الأهلي فى السوبر عام 2002 بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل رباعية الأهلي خالد بيبو وحسام غالي وسيد عبد الحفيظ وعصام الحضرى وهو الهدف الشهير للسد العالى فى مشواره الكروي.

ثاني ضحية

واجه الأهلي بطل دوري الأبطال نظيره الجيش الملكي المغربي بطل الكونفدرالية عام 2006، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف، وسجل للأهلي حينها عماد النحاس وأسامة حسني وشادي محمد وإسلام الشاطر.

ثالث ضحية

التقى الأهلي بطل دوري الأبطال مع النجم الساحلي بطل الكونفدرالية عام 2007 في المباراة التي أقيمت بملعب أديس أبابا بأثيويبا فى احتفالية الكاف بمرور 50 عاما على تأسيسه، وانتهى الوقت الأصلي بدون أهداف وسجل للأهلي في ركلات الترجيح، شادي محمد وفلافيو وعماد متعب وأحمد حسن استاكوزا وعماد النحاس.

رابع ضحية

الأهلي بطل دوري الأبطال واجه الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2009 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة، وسجل الأنجولي أمادو فلافيو ثنائية الأهلي.

خامس ضحية

خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مواجهة مختلفة مع ليوباردز الكونغولي بطل الكونفدرالية عام 2013 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل رامي ربيعة ومحمد بركات هدفي الأهلي وقادا الفريق للقب الخامس.

سادس ضحية

التقى الأهلي بطل دوري الأبطال مع الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2014 وفاز الأهلي بنتيجة 3-2 على استاد القاهرة، وسجل أهداف محمد ناجي جدو وعمرو جمال "هدفين"، ولكن المفارقة أنه سجل للصفاقسي علي معلول لاعب الأهلي الحالي وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق وبيراميدز الحالى، واللذين كانا يلعبا في صفوف الصفاقسي وقتها.

سابع ضحية

التقى الأهلى بطل دوري الأبطال فى أخر نسخة مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد ليتوج باللقب السابع فى تاريخه.