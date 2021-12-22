شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الرجاء المغربى فى القيمة السوقية قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد، فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

وتفوق الأهلي فى القيمة التسويقية بفارق كبير عن الفريق المغربي، حيث بلغت قيمة قائمة لاعبي القلعة الحمراء 31 مليوناً و380 ألف يورو، ما يعادل 555 مليوناً و110 آلاف جنيه مصرى.

بينما بلغت القيمة التسويقية لقائمة لاعبي الرجاء 11 مليوناً و630 ألف يورو، ما يعادل 205 ملايين و730 ألف جنيه مصري، ليتفوق الأهلي على الرجاء في القيمة التسويقية بفارق 20 مليون يورو، ما يعادل 349 مليونا و380 ألف جنيه مصرى.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه القاري وحصد "السوبر الإفريقي" الثامن في تاريخه، في حين يراهن الرجاء على أخذ ثأر نادي نهضة البركان الذي تلقى هزيمة بثنائية نظيفة أمام المارد الأحمر بنسخة السوبر الإفريقي الأخيرة، بالإضافة إلى الرغبة في حصد اللقب الثالث بتاريخه.