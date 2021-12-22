شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مباراة جمعت الأهلى بالأندية المغربية قبل سوبر الليلة أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الرجاء المغربى على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأربعاء، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اعتلاء عرش زعامة إفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و2019.

يتفوق الأهلى تاريخاً علي الأندية المغربية، وواجه الشياطين الحمر الأندية المغربية في 24 مباراة في بطولات أفريقيا المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل 8 مباريات، وخسر 6 مرات، وأحرز 30 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 21 هدفاً.

ومن بين المباريات الـ24، واجه الرجاء 6 مرات سابقة، فاز الأهلي مرة واحدة، وخسر مرتين، وتعادلا 3 مرات.

ويعد نادي الوداد هو أكثر فريق مغربي واجهه الأهلي، حيث التقيا في 10 مباريات، حقق الأهلي الفوز 4 مرات، وتعادلا في 4 مباريات، وفاز الوداد مرتين.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لمباراة السوبر الإفريقى، ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان)، وتم تعيين الكيني بيتر واويرو حكما رابعا، بالإضافة للجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للفيديو، والسوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.