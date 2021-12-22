شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلى تغير بعد الصفقات الجديدة وما بقاش أهلى شريف وأفشة بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن مباراة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي مساء اليوم، صعبة خاصة أنه لا يوجد بها ذهاب وعودة، والأهلي صاحب الحظ الأوفر في التتويج بالسوبر الإفريقي.

قال أحمد بلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج مش كورة بس مع الإعلامية نهاوند سري عبر إذاعة اون سبورت أف إم: "الأمور اتغيرت في الأهلي بعد تألق الصفقات الجديدة لم يعد أهلي شريف وأفشة فقط وإنما هناك تنوع".

أشار: "لا أتوقع تأجيل مباراة السوبر بعد أنباء سبع إصابات كورونا في الرجاء".

شد بلال: "الأهلي عايش حالة فوقان أتمني بس تشكيل وتغييرات مناسبة من موسيماني".

ويلتقي الأهلي المصري مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة لتحديد الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي والرجاء والقناة الناقلة

مباراة الاهلي والرجاء تقام على الملعب المونديالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس 1".