شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف بعد ترشحها لجائزة أحسن لاعبة تنس صاعدة فى العالم: كلى فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت بطلة التنس المصرية ميار شريف، عن سعادتها وفخرها بترشيحها لجائزة أفضل لاعبة صاعدة فى العالم، من قبل رابطة محترفات التنس، مقدمة الشكر لمجتمع التنس العالمى على التقدير والجمهور على دعمها المستمر.

وقالت ميار، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كلى فخر الحمد لله، تم ترشيحى من رابطة محترفات التنس، لجائزة أحسن لاعبة صاعدة فى العالم، بجانب 5 من أحسن اللاعبات، عاوزة أشكر مجتمع التنس العالمى على التقدير، وشكرا جمهورى على الدعم ولكل حد شارك فى كل حاجة وصلت لها.. الحمد لله".



ميار شريف

وكانت البطلة المصرية ميار شريف، تفدمت فى التصنيف العالمى الجديد لسيدات التنس للمركز الـ61 بعد نجاحها فى التأهل إلى الدور الثانى من بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس والمقامة فى الأرجنتين إحدى بطولات WTA بعد فوزها فى مباراة مارثونية على الإسبانية اندريا لازارو 2-1 ( 6-4, 3-6 , 7-6 ).

ويعد التصنيف 61 هو أفضل مركز تصل إليه البطلة المصرية، والتى تعد أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا المركز عالمياً.