شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ضد الرجاء المغربى.. حكاية أول سوبر أفريقى قبل النسخة رقم 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الكرة الافريقية، الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره المغربي الرجاء في السابعة اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، قطر

ويحتضن الملعب المونديالي أحمد بن على بالدوحة المباراة التى ستقام فى تمام الساعة السابعة اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وستنقل مباراة الأهلي والرجاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

النسخة رقم 30 للسوبر الافريقى

السوبر المرتقب بين الاهلي والرجاء المغربى هو النسخة الثلاثين في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت عام 1993، بأول نهائي جمع بين أفريكا سبورتس الإيفواري والوداد المغربي وكان اللقب الأول من نصيب النادي الإيفواري الذي حسم النهائي لصالحه بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، لتتواصل المنافسات من يومها لحد الساعة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة للسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.