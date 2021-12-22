شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى المقاصة لمناقشة ملف صفقات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى اجتماعا مع مسئولى النادى خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ملف الصفقات الجديدة التى ينوى الجهاز الفنى إبرامها فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويرغب مسئولو المقاصة فى إبرام أكثر من صفقة من أجل تدعيم صفوف الفريق الفيومي في المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار فى المنافسة على البقاء بالدورى الممتاز، فى ظل تذبذب نتائجه منذ بداية الموسم الحالي، وشكوى الجهاز الفني من غياب اللاعبين أصحاب المهارات الفردية.

ويفكر مسئولو نادي المقاصة في ضم أكثر من لاعب من لاعبي الأهلي الشباب، والذين لا يحصلون على فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الأول، في ظل اكتمال قائمة الفريق الأحمر، وصعوبة الحصول على فرصة.

ويترقب مسئولو المقاصة ضم أكثر من لاعب شاب مثل محمد نصير "المهاجم" وزياد طارق "الجناح" ومحمد فخري "صانع الألعاب" وصالح نصر "المهاجم"، لاسيما وأنهم يملكون إمكانيات فنية عالية وقادرين على تقديم الإضافة الهجومية للفريق الفيومي، لاسيما في ظل معاناته من عقم تهديفي منذ بداية الموسم الحالي.

وكشف مصدر أن العائق الوحيد الذي يقف أمام تعاقد المقاصة من لاعبي الأهلي الشباب هو المقابل المالي سواء الذي سيحصل عليه النادي أو اللاعب، لاسيما وأن اشتراط الأهلي الحصول على مقابل مالي قد يفسد محاولات ضم لاعبين من صفوف، بخلاف أن اشتراط اللاعبين مقابل مالي يتخطى السقف المالي للاعبي الفريق الفيومي والذي لا يتجاوز عن 500 ألف جنيه سنويا.