شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الافريقي.. الأهلي يغادر فندق الإقامة لمواجهة الرجاء المغربي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل من فندق الإقامة بالعاصمة القطرية في طريقها إلى ملعب أحمد بن علي بنادي الريان لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم مُتطلعاً للفوز وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة حينما فاز على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة.

وخاض الأهلي تدريبات يومية بالدوحة طوال الأيام الماضية بعدما وصلت بعثة الفريق إلى قطر مساء الجمعة الماضي ، وانضم لبعثة الأهلي مؤخراً لاعبو الفريق الدوليون الذين شاركوا مع منتخب مصر، وكذلك على معلول وبدر بانون بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي تونس والمغرب ببطولة كأس العرب التي أُسدل عنها الستار مؤخراً في قطر.

وتضم قائمة الفريق كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.